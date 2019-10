O bairro da Cova da Moura, na Amadora, está a ser assolado por uma vaga de assaltos a habitações, alguns com disparos de arma de fogo contra as portas.Os dois últimos crimes ocorreram a 03 e 07 de outubro, na rua Principal. No caso mais recente, desconhecidos entraram numa habitação cuja dona está fora e levaram bens de valor por estimar.Na fuga, dispararam sobre um portão. Fonte policial disse aoque também já houve roubos com facas.A PJ investiga os crimes.