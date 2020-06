Roubos no aeroporto tramam árbitro de futebol

O árbitro de futebol Luís Reforço, da Associação de Setúbal, está entre os 14 detidos numa operação que desmantelou uma rede dentro da Alfândega, onde trabalha, que desviava bens apreendidos ou dados como perdidos no aeroporto de Lisboa.A informação, esta terça-feira dada pelo jornal ‘Record’, foi confirmada aopor fonte da PSP. Luís Reforço, à semelhança de 12 outros detidos (uma 14ª pessoa foi presa na operação por posse de arma ilegal) e dos outros 13 suspeitos constituídos arguidos, é inspetor da Autoridade Tributária e Aduaneira. Alguns destes profissionais foram alvo de processos disciplinares, em maio de 2019, por suspeitas de furtos durante o trabalho. Esses processos foram suspensos e o inquérito entregue à Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa.Na segunda-feira, após buscas, Luís Reforço e os outros suspeitos foram detidos. Foram apreendidos objetos para sustentar os indícios de crimes de peculato, associação criminosa e falsificação de documento, contra os 27 arguidos do processo. Os 14 detidos estavam, esta terça-feira à tarde, a ser interrogados por um juiz.O árbitro Luís Reforço foi, esta época, suspenso pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, após ter dirigido o jogo Torreense-Anadia. Depois de expulsar um jogador do Anadia, o árbitro ordenou que o Torreense repetisse duas vezes um penálti, até fazer o golo da vitória por 2-1.