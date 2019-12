Rua abate e engole carro em Olhão

Um automóvel sofreu grandes danos depois de ter sido engolido por um buraco na sequência do rebentamento de uma conduta de água na via pública na cidade de Olhão, numa rua do Bairro dos Índios. A situação aconteceu cerca de uma hora antes de a proprietária do veículo sair de casa, acompanhada pela filha menor."Saí de casa perto das 07h45 e isto aconteceu pelas 06h40. Estava com a minha filha e ia levá-la à creche. Se a conduta tivesse rebentado uma hora depois, a minha filha tinha ficado submersa na água", contou aoWilza Oliveira.A água da conduta alagou praticamente todo o interior do veículo, que ficou muito danificado. Uma situação que vai criar problemas a quem faz uso diário do veículo para se deslocar para o trabalho."Trabalho na Quinta do Lago. Um trabalho novo. Agora não sei o que fazer e quem é que se vai responsabilizar pelo que aconteceu. Quando estacionei o carro não sabia que ia rebentar uma conduta de água mesmo por baixo", desabafou ainda Wilza Oliveira.O veículo acabou por ser retirado do local perto das 14h30, quando terminaram as limpezas.O rebentamento da conduta foi explosivo e a lama acabou por espalhar-se até à EN125, criando alguns condicionamentos no trânsito. A água e eletricidade também estiveram cortadas naquela zona da cidade durante cerca de duas horas.No local estiveram sete operacionais, com quatro veículos, dos Bombeiros Municipais de Olhão, que tomaram conta da ocorrência. As limpezas estiveram a cargo da empresa municipal AmbiOlhão, que também removeu o veículo danificado.