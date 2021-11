Rua do Século em Lisboa fechada ao trânsito após falsa ameaça de bomba em hostel

As autoridades foram acionadas esta segunda-feira à noite para uma falsa ameaça de bomba na rua do Século, no Bairro Alto, em Lisboa.A rua do Século esteve fechada durante cerca de duas horas, tendo depois reaberto.

Em declarações à Lusa, o com o Cometlis referiu que se tratou de uma "ameaça de bomba não confirmada".

"As pessoas foram retiradas por indicação do proprietário do hostel. Quando chegámos ao local já estavam a meio da evacuação", disse fonte da PSP, sem conseguir precisar o número de hóspedes retirados.

"Quando foi a questão da evacuação nós auxiliámos e depois tivemos de cortar [a rua] até apurarmos efetivamente se havia ameaças ou perigo", frisou.

No local estiveram a PSP e os Bombeiros Sapadores de Lisboa.