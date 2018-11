Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rua entre Aveiro e Oliveira do Bairro encerrada por falta de segurança

Chuva provocou um arrastamento de solos e destruição de parte da passagem hidráulica.

15:45

A rua do Ribeirinho, que liga os municípios de Aveiro e Oliveira do Bairro, está cortada ao trânsito devido à falta de condições de segurança, informou hoje a autarquia aveirense sem apontar uma data para a reabertura da via.



Segundo um comunicado da Câmara de Aveiro, "as mais recentes chuvadas provocaram um arrastamento de solos e destruição de parte da passagem hidráulica" existente naquele arruamento, colocando em causa as condições de segurança para a circulação automóvel.



Nesse sentido, as duas Câmaras Municipais decidiram proceder ao corte de circulação no local.



"O projeto de intervenção para construção da nova passagem hidráulica está já em fase de conclusão, prevendo-se que os trabalhos para execução da referida infraestrutura tenham início ainda durante o mês de dezembro, numa operação conjunta entre os dois municípios", refere a mesma nota.