Rúben morre na estrada a quatro meses do filho nascer

Rúben Ferreira, de 26 anos, ia ser pai de um rapaz, em janeiro. É a sétima pessoa na família a morrer em acidente.

Por Paula Gonçalves | 01:30

Rúben Ferreira, de 26 anos, ia ser pai de um rapaz em janeiro, data em que está previsto a mulher, grávida de cinco meses, dar à luz. Rúben, que residia com a companheira em Folgado, Pombal, não vai, no entanto, poder ver o filho nascer nem acompanhar o seu crescimento. Foi uma das vítimas mortais da colisão brutal no IC8. A companheira ficou em choque.



"Ele andava todo feliz por causa do filho e domingo até tinham ido comprar a cama para o bebé, mas infelizmente já não o vai poder ver", conta o primo Manuel Mota, que reside na aldeia de Pinheirinho. "É muito injusto", lamenta a tia Maria Arminda.



Rúben Ferreira é também a sétima pessoa da família a morrer em acidentes. "É só azares nesta família. Além das várias mortes, muitos de nós também já tivemos acidentes, mas felizmente não morremos", recorda Maria Ferreira, prima. Mas há outras coincidências infelizes, segundo os familiares : "A irmã dele também não conheceu o pai (primeiro marido da mãe), porque o homem morreu num acidente quando ela tinha cinco meses. É só desgraças nesta família. Não merecemos isto".



Familiares e amigos juntaram-se ontem à tarde na casa dos pais de Rúben, em Pinheirinho, para apoiar a família neste momento de dor. Rúben já não vivia com os pais, mas ia visitar a mãe diariamente para lhe dar apoio. "O pai está no hospital numa fase já terminal e ele todos os dias vinha aqui jantar com a mãe e o irmão", acrescenta Júlia Ferreira. Todos recordam Rúben Ferreira como "uma pessoa fantástica e muito humana". Uma das pessoas que trabalhavam com ele diz que "além de colegas de trabalho" eram também "muito amigos".



Ao longo do dia uma equipa de psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica deslocou-se a casa de vários familiares das vítimas. No entanto, ao final do dia, uma mulher, pelo menos, queixou-se da falta de apoio psicológico.



"É uma dor muito grande perder um filho"

Joel dos Santos Ferreira, de 33 anos, residia com os pais em Carnide de Baixo. Trabalhava há duas semanas na empresa Pavimilhas, depois de ter estado em França. "Fazem habitualmente viagens tão longas e tiveram de vir morrer próximo de casa. É o destino", acredita a tia Lurdes Gameiro. Os pais estavam "de rastos", fechados em casa. "É uma dor muito grande perder um filho", refere Lurdes Gameiro.



"Atrasei-me e escapei por milagre"

André de Oliveira, 24 anos, deveria estar na carrinha da Ilhaugusto, com o cunhado Sebastião Miranda, de 40 anos, e o amigo Hélder Gomes, que morreram, mas atrasou-se e escapou à morte. "Quando lavava os dentes de manhã fiquei maldisposto e vomitei. Ainda fui à empresa, mas eles já tinham partido", conta André de Oliveira, que diz ter sido um milagre. "Atrasei-me e escapei por um milagre de Deus. Se tivesse ido, a esta hora estava morto", acredita.



O cunhado não teve a mesma sorte e morreu no acidente. Sebastião Miranda, que trabalhava há cerca de 10 anos na empresa, deixa mulher e dois filhos: um menino de cinco anos e uma menina de nove. "O mais novo fez anos no dia anterior. Era muito apegado ao pai. Não sei como vai ser ", acrescenta. A irmã está "desesperada", "sem saber o que fazer da vida", diz.



Deixa dois filhos menores

Hélder Gomes, de 36 anos, vivia com a mulher e dois filhos, de nove e 13 anos, em Água Formosa, Pombal. Trabalhava há vários anos na empresa de construção civil Ilhaugusto.



"Não queria ir trabalhar"

Cristóvão Carreira, de 25 anos, regressou domingo de férias no Algarve. "Não queria ir trabalhar ontem, mas a namorada insistiu", conta uma amiga.