Rúben Semedo brinca com arma

Fotografia do jogador na feira de Huesca incendeia redes sociais.

Por Joana de Sales | 01:30

Rúben Semedo saiu da prisão e, apesar de se encontrar em liberdade condicional, já vestiu a camisola de um novo clube espanhol. Ainda assim, o futebolista português não se vê livre de críticas.O defesa foi fotografado com uma arma de brincar durante a feira de Huesca, cidade onde agora vive, e nas redes sociais sucederam-se críticas ao jogador sobre o tipo de brinquedo que escolheu, depois dos problemas que teve com a justiça espanhola nos últimos meses.O central saiu do centro penitenciário de Picassent a 13 de julho, onde se encontrava desde fevereiro, após o pagamento de uma fiança de 30 mil euros. O ex-jogador do Sporting está indiciado por tentativa de homicídio, lesões corporais graves, sequestro, ameaças, posse ilícita de armas e de roubo com violência.O caso que o levou à prisão foi uma agressão e alegado sequestro de um homem a 12 de fevereiro, tendo este sido o terceiro delito do defesa em apenas quatro meses. Em outubro e novembro do ano passado, o jogador já se tinha envolvido em agressões à porta de discotecas de Valência por duas vezes.O central integrou a equipa do Huesca em julho, por empréstimo do Villarreal, clube que detém o seu passe desde o ano passado, depois de o comprar ao Sporting por 14 milhões de euros.No Villarreal, Rúben Semedo fez apenas cinco jogos antes de começarem os problemas com a justiça. O jovem, de 24 anos, já tinha jogado noutro clube espanhol da II Liga, o Reus, por empréstimo dos leões.