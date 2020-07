Rui Clero quer rever lei orgânica da GNR

Rever a Lei Orgânica da GNR, reforçar a aposta na inovação e aprofundar a relação de proximidade com as populações. Estas são as "dimensões-chave" do novo comandante-geral da GNR, que ontem tomou posse.Rui Clero, tenente-general de 58 anos, apelou no discurso de tomada de posse à resolução de "alguns constrangimentos" que afetam a corporação, como o recrutamento de novos elementos ou a progressão nas carreiras dos 23 mil militares que agora vai comandar.Rui Clero será o último oficial do Exército a ocupar o cargo uma vez que, brevemente, a GNR já terá oficiais com a patente necessária para assumir o posto.