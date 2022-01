Rui Moreira está acusado de prevaricação, em concurso aparente com um crime de abuso de poder. Diz o Ministério Público que o presidente da Câmara Municipal do Porto favoreceu a imobiliária Selminho, propriedade da sua família e da qual era sócio, em detrimento do município. Quis colocar fim ao litígio judicial entre a autarquia e a empresa familiar - que queria construir edifícios de luxo num terreno da escarpa da Arrábida.