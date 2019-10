Rui Moreira ‘criminaliza’ droga junto a escolas no Porto

"Se o consumo de drogas foi descriminalizado, isso não deve querer dizer que possa ser praticado na proximidade de escolas, como nas Condominhas, perante crianças desprotegidas. É equiparável ao atentado ao pudor. É uma medida que deve ser implementada pelo Parlamento. Isso sim, deve ser criminalizado", defendeu Rui Moreira na assembleia municipal, que aprovou várias recomendações ao Governo para reforçar, com caráter de urgência, os meios policiais de combate ao tráfico.

"Alguém tem dúvidas de que o Estado falhou e falha permanentemente nesta matéria?", questionou Alberto Lima (PSD). "A própria PSP reconhece que não tem meios suficientes para atuar. É uma vergonha", considerou Rui Sá (CDU). Já Bebiana Cunha (PAN) indicou que, após uma reunião com a PJ do Norte, "reforçou a perceção de que faltam meios humanos e materiais para a investigação criminal".

"Temos de munir a polícia de recursos humanos, legislativos e outros como a videovigilância. Hoje em dia circulamos o dia todo em sítios com câmaras, só não as há naquilo que é de todos nós", referiu Rui Moreira.

Patrícia Faro e Pedro Carvalho (PS) criticaram "notícias alarmistas" sobre a expansão do tráfico e afirmaram que a maioria municipal "fala de algo difuso, não comprovável". "Os senhores veem televisão?", questionou Rui Moreira, indicando a investigação da CMTV. O autarca criticou ainda a posição do BE - cujas recomendações foram rejeitadas por Moreira.