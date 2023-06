Rui Moreira e ex-vereadora da Câmara do Porto chegam a acordo em processo de difamação

O Tribunal do Bolhão, no Porto, realizou esta quarta-feira o julgamento do processo em que a antiga vereadora da Câmara do Porto Matilde Alves estava acusada de difamar nas redes sociais o presidente do município, Rui Moreira.Rui Moreira e a antiga vereadora chegaram a um acordo. Matilde Alves assumiu que se excedeu nas frases colocadas na rede social Facebook e pediu desculpa.Depois de serem ouvidos, ambos chegaram a um acordo. Matilde Alves admitiu os factos e justificou a sua ação como consequência da publicação que Rui Moreira fez onde falava do seu marido, Fernando charrua, que em 2007 teve um processo por insultar um governante e que foi nesse sentido que começou a publicar essas mesmaspublicações.O presidente do município referiu que nunca foi sua intenção falar, prejudicar ou ofender Fernando Charrua e, por isso, pediu desculpas pelo episódio. No entanto, disse ter-se sentido ofendido pelas publicações feitas pela ex-vereadora onde foi apelidado de mentiroso, ressabiado, ditador.Em atualização