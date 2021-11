Rui Moreira afirma que se aconselhou com o antigo chefe de gabinete Azeredo Lopes sobre o processo Selminho

O presidente da Câmara do Porto começa esta esta terça-feira a ser julgado no âmbito do caso Selminho. Rui Moreira é acusado de prevaricação por favorecer a imobiliária da família, da qual era sócio, em detrimento do município.À chegada ao tribunal o autarca recusou falar aos jornalistas sobre o processo.O autarca refere que quando tomou posse recebeu vários documentos e procurações e que uma dela fazia referência à Selminho. "Dada a minha relação indireta com a empresa fui aconselhar-me com o meu chefe de gabinete, o Dr. Azeredo Lopes. Ele disse que eu devia e tinha de assinar para que a Câmara continuasse a ser representada num ato do qual eu desconhecia pormenores", avança Rui Moreira."Meses depois de passar a procuração a diretora municipal veio falar comigo e disse: 'Sendo um processo que envolve a sua família é conveniente declarar o impedimento'. Eu assinei e declarei-me impedido", acrescenta o autarca, que adianta que a declaração de impedimento foi assinada antes de a Câmara chegar a acordo com a Selminho.Rui Moreira argumenta que a última coisa com que estava preocupado era em interferir num "assunto menor" que envolvia a família: "Não fui eleito para resolver a vidinha fosse de quem fosse"."Sabendo agora o que sei admito que foi incauto assinar, isso tenho a certeza. Mas também tenho a certeza que se outro tivesse assinado por mim não faltaria quem nesta sala dissesse que obedeceram à minha ordem", acrescenta.