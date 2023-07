A poucos dias de conhecer a sentença no processo Football Leaks, o pirata informático Rui Pinto foi acusado pelo Ministério Público (MP) de um total de 377 crimes informáticos, cometidos entre 2016 e 2019. Em causa está a intrusão no Sport Lisboa e Benfica que levou à devassa do sistema informático do clube e posterior partilha dos emails dos encarnados com o diretor de comunicação do FC. Porto, Francisco J. Marques – pela qual o





Para além do ataque ao Benfica, Rui Pinto foi ainda acusado de aceder às caixas de correio eletrónico de juízes, procuradores e funcionários judiciais, de clubes como o Leixões, Rio Ave ou Vitória Sport Clube, a Liga de Clubes, mas também escritórios de advogados, elementos da IURD e também jornalistas da Cofina.



Revista Sábado. também é responsabilizado – e a divulgação de documentos e caixas de correio eletrónico no blogue Mercado de Benfica.Para além do ataque ao Benfica, Rui Pinto foi ainda acusado de aceder às caixas de correio eletrónico de juízes, procuradores e funcionários judiciais, de clubes como o Leixões, Rio Ave ou Vitória Sport Clube, a Liga de Clubes, mas também escritórios de advogados, elementos da IURD e também jornalistas da Cofina.

hacker