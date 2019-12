Rui Pinto: "As autoridades têm medo do que eu sei"

Rui Pinto não se considera um hacker. Acusa a Justiça de não investigar os poderosos do futebol e ataca o Benfica."As autoridades portuguesas têm medo do que eu sei e é por isso que é importante que eu não enlouqueça. O Benfica é como um polvo de influência entre a elite nacional. O clube está bem conectado com a polícia, os procuradores e os políticos. Seria um enorme conflito de interesses se eles tivessem de investigar seriamente o Benfica", afirmou o pirata informático, em entrevista à revista alemã ‘Der Spiegel’, na cadeia anexa à Polícia Judiciária onde está detido há 9 meses.Para o hacker, de 31 anos, não há cooperação possível. "O procurador disse que a única cooperação que ele espera de mim é incriminar-me voluntariamente. Não querem usar os dados que reuni, que contêm muitas evidências de crimes cometidos por pessoas poderosas no mundo do futebol", afirmou.Rui Pinto considera que o esforço compensou e que os resultados estão à vista. "Temos vários processos de fraude fiscal contra estrelas do futebol como Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Falcao e Di María. Há ainda investigações na Bélgica e em França", afirmou em entrevista. O hacker garantiu ainda que não tem medo e que julga que o caso acabará no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. "Duvido que tenha um julgamento justo. Portugal não dá a mínima para a proteção aos denunciantes", disse.O Ministério Público francês tem 27 terabytes de informação cedida pelo hacker. "Está tudo encriptado. Só eu é que tenho as passwords, memorizei-as."Rui Pinto diz que aceita que, do ponto de vista da lei portuguesa, alguns dos seus atos possam "ser considerados ilegais".O pirata informático revela que costuma jogar à bola no pátio e que ouve os relatos dos jogos na rádio, porque na cadeia há poucos canais de televisão.