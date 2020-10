A Policia Judiciária encontrou nos discos rígidos de Rui Pinto indícios de que o pirata informático esteve por detrás de três campanhas de

, em março de 2017, que atingiram algumas dos principais elementos do governo e gabinetes ministeriais. Entre os alvos desse ataque informático encontrava-se o próprio primeiro-ministro, António Costa, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a ministra da Justiça, Francisca van Dunem e o ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Na lista de potenciais vítimas estão ainda elementos do ministério das Finanças, do MAI, de vários gabinetes governamentais e ainda a antiga procuradoria-geral da república Joana Marques Vidal.

phishing