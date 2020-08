Rui Pinto chama diretor da PJ para o defender no processo Doyen

Entre as 45 testemunhas estão, por exemplo, Edward Snowden, denunciante norte-americano, Jorge Jesus, treinador do Benfica, e Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting.



Luís Neves, diretor nacional da Polícia Judiciária, é uma das testemunhas arroladas pela defesa de Rui Pinto para o julgamento do processo Doyen, no qual o hacker responde por 90 crimes, entre os quais um de tentativa de extorsão.Entre as 45 testemunhas estão, por exemplo, Edward Snowden, denunciante norte-americano, Jorge Jesus, treinador do Benfica, e Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting.

Em 2018, o hacker entregou à justiça provas - três denúncias anónimas no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) - de escândalos no futebol. Diz que pouco ou nada foi feito pois, à exceção do caso Doyen e outros inquéritos que o visam, a equipa especial de três procuradores do DCIAP, criada em março de 2018 para investigar os inquéritos relativos a crimes ligados ao futebol, nada mais tem em mãos.





Na contestação entregue ao tribunal, com 130 páginas, Rui Pinto assume que desde sempre teve interesse em ler os relatórios e contas dos clubes de futebol nacionais, tendo depois decidido seguir o rasto das empresas usadas nesses negócios, a maioria sediada em paraísos fiscais, para sustentar as suspeitas de crimes fiscais.



Mais à frente, o hacker confirma que colabora com as autoridades francesas, suíças e belgas em diversas investigações. Para além disso, coopera com as autoridades nacionais - facto que lhe garantiu a liberdade recentemente. Os elogios do diretor da PJ e do DCIAP foram decisivos.



Compara-se a J. Marques

Na contestação, Rui Pinto chega a fazer uma comparação com Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, para dizer que ele foi apenas acusado de um crime de acesso indevido no processo dos mails, quando ele responde por mais.



Diz que se arrepende

Rui Pinto diz que se arrepende, mas não apresenta desculpas a nenhum dos diversos assistentes, chegando a pedir a absolvição das indemnizações que contra si foram pedidas.



Octávio e Louçã

Octávio Machado e Francisco Louçã são outras das testemunhas arroladas pela defesa. O julgamento começa a 4 de setembro no Campus de Justiça, em Lisboa.



Contesta mandado

Rui Pinto contesta o mandado que foi emitido e que levou à sua detenção. Ataca em várias frentes.



‘Mercado do Benfica’

Rui Pinto não nega ser o autor do blogue ‘Mercado do Benfica’, que denunciou os mails.



Atenuação da pena

Rui Pinto pede para a pena ser especialmente atenuada e reconhece que está a colaborar com as autoridades.