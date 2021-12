Rui Pinto vai poder aceder aos ficheiros secretos que fazem parte do chamado Apenso F do processo Football Leaks nas instalações da Polícia Judiciária. Em causa estão as caixas de correio eletrónico integrais do ex-diretor do DCIAP, Amadeu Guerra, de ex-advogados da PLMJ e de pessoas ligadas a Isabel dos Santos.