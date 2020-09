Rui Pinto na sétima sessão do julgamento no Campus de Justiça em Lisboa

Ao minuto Atualizado a 24 de set de 2020 | 09:11

09:08 | 24/09

Ao que tudo indica, e à semelhança do que foi feito nos alegados ataques à Doyen ou à PLMJ, o ‘hacker’ terá usado credenciais roubadas através de um esquema de ‘phishing’, neste caso a Amadeu Guerra, ex-diretor do DCIAP.



Com essas credenciais tinha acesso privilegiado aos sistemas da PGR.