"Rui Pinto não queria ser mero ladrão de documentos", afirma diretor de site francês

O diretor do site francês Mediapart, Edwy Plenel, assegurou esta quinta-feira que Rui Pinto não interferiu no trabalho do consórcio europeu de jornalistas de investigação que trabalhou sobre a informação dos casos 'Football Leaks', 'Malta Files' ou 'Luanda Leaks'.

Na audição durante a 37.ª sessão do julgamento do processo 'Football Leaks', no Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, o jornalista francês manifestou também a sua convicção de que "é apenas a uma pessoa" que se deve "a libertação destes documentos" e que só soube que Rui Pinto estava por detrás da plataforma eletrónica após o anúncio do advogado William Bourdon. E vincou que Rui Pinto "jamais exigiu controlar o trabalho" realizado.

"Há uma tomada de consciência que se traduz na passagem de um simples blogue para a divulgação da informação. Nós tratávamos dos documentos lançados pelo 'John', que depois se veio a verificar ser Rui Pinto. Os documentos serviam como base para as nossas investigações", indicou a testemunha, que completou de seguida: "Rui Pinto não queria ser um simples ladrão de documentos, mas um cidadão que agia pelo interesse público."