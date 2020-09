Rui Pinto no Campus de Justiça em Lisboa para a sexta sessão de julgamento

Ao minuto Atualizado a 23 de set de 2020 | 09:10

Continua esta quarta-feira o julgamento de Rui Pinto no âmbito do caso Football Leaks.



O hacker português é acusado de 90 crimes (um de tentativa de extorsão, seis de acesso ilegítimo, 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência e um de sabotagem informática.



Nesta que é a sexta sessão do julgamento, o inspetor da PJ José Amador, que acompanhou as operações que culminaram na detenção de Rui Pinto, vai continuar a ser ouvido e a contar os pormenores da investigação da Judiciária.



É expectável que, após terminar de ser questionado pela procuradora Marta Viegas, o inspetor responda às perguntas da defesa de Rui Pinto, que conta com o advogado Teixeira da Mota, e do outro arguido no caso, Aníbal Pinto, que esta terça-feira à tarde marcou presença em tribunal (e é esperado que esta quarta-feira também o faça).