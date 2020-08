Rui Pinto: “Portugal é paraíso para grande corrupção”

Rui Pinto voltou ontem ao Twitter. Já o tinha feito quando estava preso, embora na altura fossem outros que tornassem públicos os seus pensamentos.Esta terça-feira, foi pela pena do hacker que se falou da “árdua e longa travessia do deserto que chegou ao fim”. Rui Pinto aludia à sua libertação e avisava que a luta continuava.“Um bem-haja a todos aqueles que desde a primeira hora demonstraram o seu apoio e solidariedade. Finalmente esta árdua e longa ‘travessia do deserto’ chegou ao fim. Mas a luta continua (...) É agora, mais do que nunca, que precisamos de união e resiliência. Portugal tem de mudar”, concluiu o hacker em duas publicações seguidas.