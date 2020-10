Rui Pinto regressa ao tribunal para julgamento no âmbito do processo Football Leaks

Ao minuto Atualizado a 20 de out de 2020 | 08:42

08:39 | 20/10 Esta manhã serão ouvidos vários membros e ex-membros da estrutura do Sporting. Alexandre Godinho, Jorge Jesus, Tiago Vieira, Paulo Henriques e Felipe Celikkaya serão ouvidos durante a manhã.



Já durante a tarde serão ouvidos Bálint Bozó (que, segundo o MP seria familiar dos donos do apartamento alugado por Rui Pinto em Budapeste, na Hungria, e local a partir do qual terão sido feitos os acessos a centenas de caixas de email, sistemas informáticos e servidores de várias entidades), Tiago Costa Fernandes e Manuel Fernandes.

Decorre esta terça-feira a 14.ª sessão do julgamento de Rui Pinto no âmbito do processo Football Leaks, no qual o jovem hacker está acusado de 90 crimes, incluindo acesso indevido, acesso ilegítimo, tentativa de extorsão, violação de correspondência e sabotagem informática. De referir que hoje, dia 20 de outubro, Rui Pinto celebra o seu 32.º aniversário.