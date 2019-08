Rui Pinto vai ser investigado por todas as suspeitas de que é alvo

Rui Pinto, o hacker português suspeito de roubar os segredos do Benfica, vai ser investigado por todas as suspeitas de que é alvo. Isto significa que os procuradores do Ministério Público podem acusar o pirata informático de crimes que vão além daqueles que constam no inquérito relacionado com a Doyen e o Sporting, tais como aceder ilegalmente e revelar mails privados dos encarnados, de magistrados e juízes.As autoridades húngaras aceitaram, no passado dia 13, o pedido do Ministério Público para o alargamento do Mandado de Detenção Europeu de Rui Pinto, informou esta quinta-feira o DCIAP.Os procuradores querem acusá-lo de outros acessos ilegítimos a computadores. O colaborador do Football Leaks está indicado pela prática de quatro crimes: acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada.Em junho, o Tribunal de Relação confirmou e sustentou as suspeitas do Ministério Público, impedido a sua libertação. Em prisão preventiva desde 22 de março, o português, de 30 anos, foi detido em janeiro na Hungria e entregue às autoridades portuguesas.