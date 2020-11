O ataque ao sistema informático da sociedade de advogados PLMJ realizado pelo hacker Rui Pinto abrangeu também o departamento do escritório para Angola, segundo os depoimentos de terça-feira de duas testemunhas no julgamento do processo Football Leaks.



Uma das advogadas do escritório disse que no dia 28 de janeiro de 2019 realizou-se uma reunião para dar conta aos advogados da extensão da intrusão no sistema informático.

