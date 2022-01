Rui Rangel quer ser julgado na primeira instância. O ex-juiz alega precisamente de que já não beneficia de qualquer foro especial, depois de ter sido expulso pelo Conselho Superior da Magistratura.O ex-magistrado, que é arguido no processo ‘Lex’, não quer que o seu caso caia no Supremo, recusando assim o entendimento do Ministério Público.