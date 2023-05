Rui Tavares dá nega a ex-líder ‘skin’ Mário Machado

Rui Tavares, deputado do Livre, depôs esta sexta-feira no julgamento por difamação do ativista de antirracismo Mamadou Ba, no Campus de Justiça, Lisboa, negando ter feito qualquer retratação de um artigo escrito sobre o queixoso do processo, o ex-líder ‘skin’ Mário Machado.Em causa dois artigos de opinião escritos por Rui Tavares, nos quais, à semelhança do que levou Mário Machado a processar Mamadou Ba, acusa o ex-líder ‘skinhead’ de ter participado na morte do cabo-verdiano Alcindo Monteiro, em 1995."Há responsabilidade moral no crime, que os presentes no Bairro Alto, incluindo Mário Machado, tiveram", disse Rui Tavares.