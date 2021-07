Rutura de conduta de água provoca inundações na baixa de Albufeira e interdita praia

A praia dos Pescadores em Albufeira, no distrito de Faro, foi esta segunda-feira à tarde interditada a banhos, na sequência de um rebentamento de uma conduta de esgotos na cidade algarvia que provocou uma descarga no mar.Essa rutura provocou também inundações na baixa da cidade, já que a água escorreu pelas ruas e saiu pelas condutas de água pluivial.Foi confirmada "a presença de água de cor castanha e de odor intenso na praia, tendo sido hasteada a bandeira vermelha", que proíbe o banho no mar, de acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN).A praia dos pescadores continua esta terça-feira com bandeira vermelha e aguardam-se os resultados das análises à água do mar, realizadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).Nas redes sociais, a população partilhou imagens do momento das inundações que apanhou os moradores desprevenidos.