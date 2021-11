Uma rutura numa conduta do Hospital dos Covões em Coimbra que integra o Hospital Universitário de Coimbra levou à interrupção do abastecimento de água na unidade hospitalar. Já foram implementadas medidas para repor água no sistema de forma alternativa.Os bombeiros estão no local a tentar repor a situação.Por agora, o abastecimento de água no hospital está a ser garantida por causa dos auto tanques instalados para o efeito.