Rutura em conduta de água danifica carro em Santo António dos Cavaleiros

Um carro ficou danificado na sequência de uma rutura numa conduta de água em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures.Uma escola primária, na qual devia estar cerca de uma centena de crianças, teve de ser encerrada.Esta situação está também a complicar a vida a populares, com o abastecimento nas habitações a ser interrompido.A circulação esteve cortada momentaneamente, mas já se faz com normalidade.