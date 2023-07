“Sabemos que a PSP merece mais e asseguro que o Governo vai continuar a trabalhar para corresponder às necessidades”, disse esta terça-feira José Luís Carneiro, ministro da Administração Interna, na cerimónia do 156.º aniversário da PSP, que decorreu em Lisboa. O ministro garantiu também que continua a trabalhar com a ministra da Justiça num pacote legislativo que venha a agravar as penas dos detidos por agressões aos elementos das forças de autoridade.









Já Magina da Silva, diretor nacional da PSP, garantiu que a PSP está preparada, “sem dúvida absolutamente nenhuma”, para receber a Jornada Mundial da Juventude.