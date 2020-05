"Sabia da investigação paralela”: Advogado de major da PJM acusa ex-ministro Azeredo

O último dia do debate instrutório do processo de Tancos, que decorreu esta quarta-feira de manhã no Tribunal de Monsanto, ficou marcado pelo ataque ao ex-ministro da Defesa Nacional Azeredo Lopes, apontado como "mentiroso" e "habilidoso" na forma como negou saber da farsa da Polícia Judiciária Militar (PJM) na recuperação das armas roubadas.

"As primeiras declarações do ministro da Defesa e do coronel Luís Vieira [ex-diretor ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento