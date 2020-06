"Sabia que era uma pessoa alemã": Novo proprietário da casa do suspeito de raptar Maddie no Algarve comprou imóvel em 2011

O homem terá vivido no Algarve durante períodos entre 1995 e 2007 e registos telefónicos colocam-no na área da Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu.



A Metropolitan Police, que está a investigar o desaparecimento numa investigação designada por Operação Grange, identificou uma carrinha caravana branca de marca Volkswagen que o suspeito, que não foi identificado, usou para viver e também um automóvel Jaguar ao qual teria acesso.



Madeleine McCann, de 3 anos, desapareceu de um apartamento na zona da Praia da Luz, no Algarve, em 2007.

O atual proprietário da casa onde o novo suspeito alemão do rapto de Maddie viveu, no Algarve, adquiriu o imóvel em 2011, mas desconhecia quem teriam sido os antigos proprietários.Segundo o que oconseguiu apurar, o proprietário atual, um cidadão de nacionalidade britânica, comprou a casa a uma mulher alemã, referindo que não a conheceu pessoalmente, assim como o novo suspeito alemão."Eu comprei a casa com agência imobiliária e não encontrei a pessoa que vivia aqui. Sabia que era uma pessoa alemã", afirmou o proprietário.O homem não tem igualmente conhecimento das viaturas divulgadas pela polícia como estando ligadas ao caso de Madeleine McCann e não foi ainda contactado pelas autoridades alemãs e inglesas."É muito estranho. Ninguém me disse nada", sublinhou, referindo que nunca conheceu ninguém ligado à família McCann, uma vez que viveu na zona de Monchique até 2011.O cidadão inglês vive em Portugal desde 2002.Esta é uma das casas divulgadas pela polícia britânica e inglesa referenciada com ligações a este novo suspeito, um homem alemão, de 43 anos, que está preso numa cadeia na Alemanha por abusos sexuais de crianças.