Sabotagem informática rende milhares a 'hacker' Rui Pinto

Um documento apreendido a Rui Pinto, pelas autoridades da Hungria, mostra que o hacker ganhou milhares com o esquema de sabotagem informática que há anos levava a cabo.Alguém lhe pagava todas as despesas e Rui Pinto, quando percebeu que a Polícia Judiciária se aproximava, elaborou uma lista de prioridades. Tinham de assinar com ele um contrato de cinco anos e continuar a pagar a casa na Hungria. A namorada também tinha de ficar bem na vida e ... < br />