Uma educadora de infância, de 63 anos e de Aveiro, foi burlada através do uso da aplicação móvel MB Way, ao início da noite de quinta-feira.A vítima colocou à venda, na internet, dois sofás e recebeu um telefonema de uma suposta interessada, que lhe disse querer pagar através de MB Way.Desconhecedora do modo de utilização, seguiu os passos que a mulher lhe foi dando. Mais tarde, veio a aperceber-se que foram feitos levantamentos num total de 2900 euros.