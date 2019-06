Saca 40 mil euros ao drogar dez turistas na Baixa de Lisboa

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 08.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

'Daniel, o burlão'. Foi assim que ficou conhecido o homem, marroquino, que em finais do ano passado seduziu, embebedou ou drogou uma dezena de turistas sul-coreanas, na Baixa e em bares do Bairro Alto, em Lisboa.Quando elas pagavam as bebidas ou iam levantar dinheiro, ele topava os códigos. Depois de pôr as vítimas inconscientes com álcool e cocaína, sacava os cartões e desatava a fazer levantamentos. Conseguiu pelo menos 40 mil euros. ... < br />