Saca 60 mil euros com incêndio que matou 72 pessoas

Português fez-se passar por vítima de tragédia em Inglaterra.

Um empregado de limpezas português conseguiu ludibriar as autoridades inglesas durante nove meses. António Gouveia, de 33 anos, dormiu em hotéis onde a pernoita ultrapassava os 200 euros, obteve computadores, dinheiro e comida fazendo-se passar por vítima da tragédia da Torre Grenfell, em Londres, onde morreram 72 pessoas num incêndio em julho do ano passado.



Foi preso na sexta-feira e já está em preventiva por uma burla que atinge os 60 mil euros.



De acordo com a Scotland Yard, logo após o incêndio, António Gouveia apresentou-se como uma das vítimas, alegando viver com uma idosa no edifício. O desvio de uma carta para um morador do prédio ajudou a construir a fraude.



Mas em abril a mulher foi interrogada pela polícia e garantiu não conhecer o português de lado nenhum. Na altura foi expulso do hotel - após 289 dias ali alojado - e agora preso.



Nove burlões presos

Desde o incêndio de 14 de julho de 2017, a Scotland Yard já deteve nove pessoas que se fizeram passar por vítimas para obter dividendos. Seis já foram julgados e condenados. Os outros aguardam julgamento.



Cadastro em Inglaterra

António Gouveia vive em Inglaterra há cerca de uma década e já tem cadastro em terra de 'sua majestade'. Em 2011 foi condenado por furto numa loja. Em junho do ano passado vivia como 'couch surfer', depois de passar por um divórcio que o deixou sem ter onde viver.