Saca de pistola dentro de escola e ameaça rival em Sintra

Já não era a primeira vez que os dois colegas de trabalho – operários da construção civil – discutiam entre si. Ainda assim, foram colocados a fazer um trabalho juntos, na terça-feira, no interior de uma escola do concelho de Sintra.Só que novo desentendimento culminou em momentos de pânico na escola, já que um deles, de 59 anos, sacou de uma pistola e ameaçou o rival. O homem acabou por ser detido pela GNR quando ainda tinha a arma na mão.O empunhar da pistola 6.35 mm foi presenciado por vários alunos da escola situada na Várzea. Nessa altura, muitos estudantes abandonaram o local – os operários encontravam-se na zona do recreio a efetuar trabalhos no pavimento – e deram o alerta a funcionários e professores, que chamaram, de imediato, a GNR à instituição de ensino.O agressor – que não tinha licença de uso de porte de arma nem documentos da mesma – não ofereceu resistência na detenção. A arma de fogo estava municiada e pronta a disparar. A GNR apreendeu ainda quatro balas.