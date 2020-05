Dezasseis pessoas e 41 empresas foram acusadas, pelo Ministério Público de Lisboa, de associação criminosa e fraude fiscal qualificada.Sacaram mais de 12 milhões de euros ao Estado, com a venda de equipamentos de telecomunicações "com quebra de preço e omissão de pagamento de IVA".O Ministério Público pede indemnização civil, nesse valor, em representação do Estado. E o arresto de património avaliado em meio milhão de euros. A investigação foi da PJ.