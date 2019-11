Sacam 13 mil euros com cartões clonados em Lisboa

Dois búlgaros, de 26 e 42 anos, foram detidos pela PJ por terem instalado oito dispositivos ‘skimmer’ (clonam bandas magnéticas de cartões bancários) em multibancos da Baixa de Lisboa, efetuando uma fraude de 13 mil euros com cartões clonados.Inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ detetaram seis dispositivos instalados em multibancos da Baixa. Foi possível apurar, com o apoio da SIBS, fraudes em cartões estrangeiros e portugueses.Na quarta-feira, os búlgaros foram presos junto ao Centro Comercial da Mouraria. Foram recuperados mais dois aparelhos e seis cartões clonados. Estavam, esta sexta-feira, a ser interrogados no DIAP.