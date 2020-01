Sacam 298 mil euros a clonar cartões

De novembro de 2018 a fevereiro de 2019, cinco homens e uma mulher - entre os 21 e os 52 anos e de nacionalidades portuguesa e brasileira - conseguiram clonar 135 cartões bancários nacionais e 25 emitidos por bancos no Brasil, que utilizavam para efetuar compras online em Espanha e em lojas portuguesas.Os seis suspeitos de associação criminosa, burla informática qualificada e branqueamento de capitais foram detidos pela PJ na quarta-feira, em Sintra, depois de uma investigação que teve por base vários casos de ‘skimming’ (esquema de clonagem de cartões) na zona da Grande Lisboa, na margem sul, em Braga e no Porto.As autoridades conseguiram ainda apreender diverso material comprado com as cópias dos cartões e também alguns objetos relacionados com a prática criminosa, entre eles cartões bancários contrafeitos, dispositivos informáticos e de comunicação. A PJ estima que o valor obtido através da atividade de ‘skimming’ tenha atingido o montante de 28 mil euros, aos quais se juntam mais 270 mil euros pela fraude com dados de cartões - num total de 298 mil euros.Dos seis suspeitos, um já se encontra em liberdade. Os outros cinco vão ser presentes a juiz no Tribunal de Sintra, onde lhes serão aplicadas as medidas de coação.A PJ e a SIBS, que gere a rede multibanco no País, alertam para estas situações de fraude por serem difíceis de identificar e aconselham a que os cidadãos se protejam sempre na altura de marcar o código dos cartões.