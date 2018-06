Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sacam 97 mil euros e ficam na cadeia

Compram artigos com cheques roubados e vendem na internet

Por Paulo Jorge Duarte | 09:00

Roubaram os cheques que eram enviados pelos bancos por correio para os clientes, em 2012 e 2013, com a ajuda de uma pessoa ligada à distribuição dos CTT. Depois, usavam os cheques para comprar telemóveis e IPAD’s, que vendiam na internet como artigos em segunda mão, conseguindo cerca de 67 mil euros.



Os arguidos roubaram ainda cartões bancários, pelo mesmo sistema, e levantaram cerca de 30 mil euros. Cinco foram ontem condenados - dois dos quais a penas efetivas de prisão -, em Aveiro, e sete absolvidos.



"O tribunal tem a intuição de que as condenações não são o que poderiam ser. O tribunal não pôde valorar todas as provas e teve de analisar apenas as provas admissíveis, atendendo à verdade processual", justificou a presidente do coletivo de juízes na leitura do acórdão. Referiu ainda que os burlões "comprometem a confiançdos ciddãos nos meios de pagamento".



Em causa, estavam os crimes de falsificação de documento, burla qualificada e burla informática agravada. Alekssander Ramos e Cléber Sousa, de 33 e 42 anos, foram condenados a penas de prisão efetivas de sete anos e meio e três anos e nove meses, respetivamente. Ana Luísa, Jercilander Barros e Agi, entre os 31 e os 35 anos, apanharam penas suspensas entre dois anos e quatro meses, e três anos. Os restantes sete acabaram por ser absolvidos.



Os arguidos condenados terão também que indemnizar uma operadora de comunicações e vários bancos em cerca de 17 mil euros.