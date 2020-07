Saco Azul ajudou a financiar campanha de Cavaco Silva

São nove cheques do Banco Espírito Santo (BES) e um do Barclays assinados em novembro e dezembro de 2010 por elementos do Grupo Espírito Santo (GES) e membros do conselho de administração e da comissão executiva do BES. Como muitos outros donativos individuais, estes documentos bancários foram registados nas contas oficiais da candidatura de Aníbal Cavaco Silva, nas Eleições Presidenciais de 2011, que deram a vitória ao antigo líder do PSD e o levaram a exercer o segundo mandato de cinco anos à frente do País (2011/16).Leia na íntegra a Investigação da Sábado aqui