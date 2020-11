Um saco com ossadas foi encontrado esta sexta-feira à noite à porta de um cemitério em Golães, Fafe. A Junta deu conta do caso à Câmara e posteriormente ao Ministério Público.A GNR já recolheu o saco com as ossadas que foi entregue ao Instituto de Medicina Legal de Guimarães.O caso está agora a ser investigado pela GNR.