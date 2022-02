Adquirido ao Brasil por 150 mil dólares (1,3 milhões de euros ao valor atual), o navio-escola ‘Sagres’ celebra hoje 60 anos com a bandeira portuguesa. A ‘Sagres’ está em ‘fabricos’ - manutenção - para, caso se confirme a intenção da Armada, realizar mais uma travessia do Atlântico e estar nos 200 anos da independência do Brasil.