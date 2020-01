Sai da pista do aeródromo de Tires após primeiro voo a solo

A pista do aeródromo de Tires, Cascais, teve esta sexta-feira de ser temporariamente fechada depois de uma aterragem falhada.O acidente deu-se pelas 13h15, quando uma piloto que fazia o seu primeiro voo a solo saiu de pista e o aparelho ‘afocinhou’ numa zona de relva, embatendo com a hélice.A aeronave, um Tecnam P2008, sofreu danos graves, mas a mulher, que ainda está em fase de formação, escapou sem quaisquer ferimentos, confirmou aofonte da SevenAir, escola a que pertence o aparelho.Os bombeiros do aeródromo de Tires foram logo acionados para socorrer a vítima, mas a mesma não precisou de cuidados médicos.