Sai da prisão de Caxias e é detido no dia seguinte

Um homem de 41 anos saiu terça-feira da prisão de Caxias após ter estado em prisão preventiva por roubos cometidos em 2018.Bastou um dia em liberdade para que o cadastrado voltasse ao mundo do crime. Foi apanhado por um agente da Polícia Municipal de Lisboa – ajudado por populares – pouco depois de ter roubado uma mala a uma mulher, na Baixa de Lisboa. Já está novamente em prisão preventiva.Foi pelas 08h30 de quarta-feira que um agente da Polícia Municipal se apercebeu dos gritos da vítima. Viu então um homem a puxar a mala. Ao aperceber-se da presença do polícia, o homem tentou fugir mas foi alcançado pelo agente e por populares e retido até à chegada da PSP. Sob o ladrão recai uma ordem de expulsão do País.