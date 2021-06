A mulher suspeita de ter matado o marido com uma faca e um machado, na Murtosa, vai aguardar o julgamento em prisão preventiva.A arguida, de 54 anos, estava internada na ala psiquiátrica do Hospital de Aveiro desde 23 de maio, quando foi cometido o crime. Teve alta na última terça-feira e foi presente a um juiz.O corpo de Manuel Silva Vieira, de 57 anos, foi encontrado em casa, com as armas do crime ao lado. A arguida sofre de depressão.