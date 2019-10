Um homem levado este sábado ao Tribunal de Vieira do Minho, suspeito de furtos em Barcelos, foi colocado em liberdade e não demorou a voltar ao crime.Apropriou-se de um automóvel, com o qual pretenderia regressar à cidade barcelense. Dado o alerta, a GNR tentou pará-lo, primeiro ainda em Vieira do Minho e depois na Póvoa de Lanhoso.O ladrão conseguiu sempre fugir e, já em Braga, tentou esconder-se no shopping Braga Parque. Acabou por ser detido e vai novamente a tribunal.