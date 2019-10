Saía para trabalhar, trancava a mulher sem dinheiro nem comida e violava-a quando chegava

Saía para trabalhar, deixava a mulher trancada em casa sem dinheiro nem comida e quando voltava forçava-a a confeccionar-lhe as refeições e, sob ameaça de arma branca, a ter relações sexuais consigo.



O suspeito de 38 anos, residente na zona de Mem Martins, Sintra, foi detido no cumprimento de um mandado de detenção esta quinta-feira. Além dos factos já referidos, o agressor ordenava ainda a vítima a sentar-se a seu lado, mas não a deixava comer. É ainda suspeito de a obrigar a dormir num colchão, no chão, sem cobertor.





O homem foi detido sob suspeitas da prática do crime de violência doméstica no interior da habitação do casal.

Foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste, Núcleo de Sintra, para 1º Interrogatório Judicial, tendo-lhe sido decretada a medida de coação de Prisão Preventiva.