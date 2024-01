Carros elétricos ou de combustão: o que fazer em caso de incêndio?

Aquilo que deve fazer em caso de incêndio num carro a combustão é diferente daquilo que deve fazer num automóvel elétrico, isto porque as características de um e de outro são diferentes. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins, Joaquim Leonardo, explicou ao CM o que pode ser feito para diminuir os estragos em caso de fogo.



No caso de um veículo a combustão, deverá desligar imediatamente o carro, caso este esteja ligado, e sair do automóvel. Segundo o comandante, "a maior parte dos incêndios acontecem no compartimento do motor" e, por isso, se tiver um extintor, "deve abrir o capô e incidir o jato de forma direta" no foco do incêndio. Este processo deve, preferencialmente, ser feito por duas pessoas. "Enquanto uma abre o capô, a outra utiliza o extintor de imediato", isto para evitar que, com o acesso ao oxigénio, o fogo aumente.





as mãos da temperatura e das chamas", para evitar queimaduras.



O Automóvel Clube de Portugal, por sua vez, relembra que para utilizar o extintor em segurança deve posicionar-se "com o vento nas costas" e proteger "Se não tiver um extintor, deve imobilizar o carro em segurança, numa zona com o piso limpo e longe de materiais que possam incendiar. Depois disto, deverá afastar-se do veículo e ligar de imediato para o 112 e reportar a situação.Joaquim Leonardo explica que, no caso dos carros elétricos, se o incêndio for no motor, "o procedimento é igual ao dos carros a combustão". No entanto, se o incêndio for na bateria, o processo é diferente. "Depois de imobilizar o carro em segurança, deverá afastar-se o máximo possível do automóvel e contactar o 112, uma vez que existe uma forte probabilidade do carro explodir. Neste caso, o uso de extintor não é recomendado".As baterias destes veículos são feitas de lítio e quando entram em combustão produzem hidrogénio e é por isso que quando incendeiam explodem.O comandante dos Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins ressalta que "é importante frisar o tipo de automóvel quando se contacta o 112. Fornecer a localização correta é também um ponto importante para que os bombeiros possam chegar rapidamente ao local".